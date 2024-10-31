Общество

Расчистка Псковы улучшила экологические условия проживания более 250 тысяч горожан

Расчистка реки Псковы завершилась в областном центре. Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Протяженность расчистки составила 7,1 км. Подрядчик работал в районе улицы Черемнова и Дальней набережной (Паневик), далее — вниз по течению до Финского парка. Численность населения, улучшившего экологические условия проживания, составила около 250 тысяч человек.

На проведение этих работ в 2023–2024 годах направили порядка 32 млн рублей. В результате удалось расчистить порядка 67 тысяч кубических метров наносов и донных отложений без нарушения коренного дна, выкосить избыточную водно-болотную растительность на территории 18 га.

Комиссионная приемка работ по расчистке реки Псковы состоялась 2 ноября. В ее состав вошли представители Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, администрации города Пскова, подрядчика и строительного контроля.

Комиссия приняла работы в полном объеме, недостатки не выявлены. В ходе реализации проекта удалось снизить процесс загрязнения водного объекта, восстановить функции биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления и улучшить класс качества воды и водообмена в гидрографической сети.