Геническую школу-интернат капитально отремонтировали при поддержке Псковской области

Завершен капитальный ремонт в Генической санаторной школе-интернате. Работы проводились при поддержке Псковской области как региона-шефа, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.
Фото: официальный Telegram-канал правительства Псковской области
В рамках ремонта были проведены следующие работы:
Также был приобретен спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Теперь школа полностью готова к новому учебному году.
В правительстве добавили, что Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счет региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко».