Общество

Геническую школу-интернат капитально отремонтировали при поддержке Псковской области

Завершен капитальный ремонт в Генической санаторной школе-интернате. Работы проводились при поддержке Псковской области как региона-шефа, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал правительства Псковской области

В рамках ремонта были проведены следующие работы:

монтаж гипсокартонных конструкций;

установка подвесного потолка;

подготовка и покраска внутренних стен;

электромонтажные работы, включающие установку щитового оборудования, разводку электропроводки и монтаж розеток и выключателей;

сантехнические работы: установка радиаторов, разводка труб и монтаж системы водоотведения;

укладка стеновой и напольной плитки в санузлах и коридорах.

Также был приобретен спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Теперь школа полностью готова к новому учебному году.

В правительстве добавили, что Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счет региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко».