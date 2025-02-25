Общество

Через псковские КПП за год в страну прибыли свыше 174 тысяч иностранцев

Через контрольно-пропускные пункты в Псковской области в 2024 году прибыло 174 тысячи 134 иностранных гражданина, выехало с территории субъекта Российской Федерации - 171 тысяча 398 человек. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

На миграционный учет поставлено 36 тысяч 555 иностранных граждан и лиц без гражданства, что составляет 21% от общего количества въехавших.

«Сохранялась актуальность перемещения продукции на территорию Российской Федерации в нарушение установленных правил. В прошедшем году факторы, дестабилизирующие миграционную обстановку, места не имели. Межнациональных конфликтов, протестных проявлений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства не допущено», – следует из отчета.