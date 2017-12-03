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Спектакль «Каштанка» откроет юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль

25.12.2017 14:04 ПЛН, Псков

7 и 8 февраля состоятся премьерные показы спектакля «Каштанка», режиссером которого выступает Юлия Пересильд. Спектакли покажут на большой сцене Псковского театра драмы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, постановку по Антону Чехову представят псковичам и театральным критикам в рамках открытия юбилейного 25-го Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в начале февраля.

Сама Юлия Пересильд рассказала, что ей самой хочется, чтобы спектакль «Каштанка» стал «местом интеллектуальной молодежной тусовки».

В одном из интервью Юлия Пересильд призналась, что по ее убеждению, Чехов - это автор, через которого обязаны пройти все. «Меня заинтересовала тема - как бы «Стокгольмский синдром». Это когда ты становишься жертвой и любишь своего мучителя, свое жертвенное положение. Так вот, Каштанка для меня - абсолютное воплощение этого синдрома», - рассказала режиссер.

Билеты на премьеру уже в продаже.

Источник: Псковская Лента Новостей



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