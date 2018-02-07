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Моноспектакль «Наше все…Бродский» представил Театр Наций в Пскове. ФОТО

Постановку «Наше все…Бродский» представил Театр Наций на большой сцене Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля.

Оригинальный моноспектакль включает в себя чтение стихотворений Иосифа Бродского под аккомпанемент русских народных инструментов.

Представил спектакль молодой актер Дмитрий Сердюк (Театр Наций, Московский драматический театр «На Малой Бронной»).

Цикл «Наше все…» был придуман художественным руководителем театра Евгением Мироновым в год литературы и включал в себя порядка семи спектаклей. В настоящее время цикл продолжает жить и расширяет свою программу. По словам задействованных в нем артистов, подобный жанр является очень востребованным у театральной публики, поскольку позволяет на многие знакомые произведения известных и всеми любимых авторов взглянуть по-новому, прочувствовать произведения и открыть автора с другой стороны. Музыкальный аккомпанемент погружает зрителя в атмосферу эпохи и превращает слушания в необычный спектакль.