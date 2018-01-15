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Один из спектаклей Пушкинского театрального фестиваля покажут в буфете

Один из спектаклей 25-го Пушкинского театрального фестиваля покажут в буфете. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор Пушкинского театрального фестиваля, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин.

Спектакль «Ужин с Пушкиным» представят актеры театра «Красный Факел» (Новосибирск). Создатели спектакля - Владимир Лемешонок и Константин Телегин.

Такой формат на фестиваля будет представлен впервые - зрители во время представления смогут есть и пить, будет подготовлено стилизованное меню.

Билеты на этот спектакль пока не продаются, решается организационный вопрос.

Намечен спектакль на 10 февраля. Начало в 22.00.

Кроме того, в рамках фестиваля псковичи смогут увидеть своих земляков. Арина Лыкова, которая долгое время жила и училась в Пскове, будет играть в спектакле «Живи и помни» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская»), Алексей Сухоручко, который работал в труппе Псковского драмтеатра, - в спектакле «#ОнОнаСобачк@» (Краснодарский академический театр драмы имени Горького). Уроженка Пскова Юлия Пересильд не только покажет свой спектакль «Каштанка», но и будет играть в спектакле «ГРОЗАГРОЗА» Государственного Театра Наций

«Очень хотели привезти спектакль Николая Яковлева, но на него не хватило денег», - признался Андрей Пронин, добавив, что в целом рассматривал около 30 спектаклей для афиши фестиваля, но, к сожалению, не все они могут быть показаны на сцене Псковского драмтеатра.

Андрей Пронин рассказал еще об одном интересном спектакле «Месяц в деревне» (Пермский академический Театр-Театр), билеты на которой почти раскупили за первые 3 часа.