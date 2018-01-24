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Две выставки откроются в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля

В рамках юбилейного XXV Пушкинского театрального фестиваля в Пскове откроются две выставки. Как сообщила на пресс-конференции директор фестиваля Марина Николаева, обе они грандиозные.

Одна будет «театральная». В ней примут участие известные петербургские театральные художники - Алексей Порай-Кошиц, Стефания Граурогкайте и Ирина Цветкова. Порай-Кошиц и Ирина Цветкова работают очень много с Малым драматическим театром, с Львом Додиным. Ирина – в первую очередь, художник по костюмам, а Алексей – обладатель уникальной профессии - не только художник, но и технолог и инженер, то есть он одновременно художник и завпост. «В качестве завпоста и технического директора он сотрудничал со многими известными театрами еще в далекое советское время. И в театре на Таганке он работал, и в БДТ, и в МХАТе. Как художник, он тоже сделал большое количество спектаклей не только Малом драматическом театре, но и в других петербургских театрах и не только», - рассказала Марина Михайлова.

Стефания Граурогкайте - художник универсальный, занимается сценографией, изготовлением костюмов. «Стефания обещала привезти какое-то количество этих рукодельных костюмов, которые она вручную изготовила. Довольно интересные, необычные, немножко мистические работы. Надо сказать, что Стефания Граурогкайте свою первую работу в 90-е годы сделала в Псковском театре. Это случайно выяснилось, это не влияло на принцип подбора, но тем не менее довольно интересно. Это спектакль «За зеркалом» режиссера Владимира Туманова», - поделилась директор фестиваля.

Что касается второй выставки, то это будет выставка фотографий. Это первый совместный проект Псковского драмтеатра и музейно-выставочного центра РОСФОТО из Петербурга. Выставка будет называться «Многоликая Россия». Будут представлены порядка сотни фотографий исторических, начиная с конца XIX века. Снимки самые разнообразные: и этнографический компонент в этой выставке есть, и парадные фото, и повседневные типажи городских и сельских регионов. «Этот проект не последний, я надеюсь, с РОСФОТО, но он станет таким ярким стартом нашего сотрудничества», - добавила Марина Николаева.