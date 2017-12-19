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Выставка театральных художников дала старт XXV Пушкинскому театральному фестивалю

Выставка театральных художников «Театр из кулис» в галерее «Цех» дала старт XXV Пушкинскому театральному фестивалю, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ней принимают участие известные петербургские театральные художники - Алексей Порай-Кошиц, Стефания Граурогкайте и Ирина Цветкова. Порай-Кошиц и Ирина Цветкова работают с Малым драматическим театром, со Львом Додиным. Ирина – в первую очередь, художник по костюмам, а Алексей – обладатель уникальной профессии - не только художник, но и технолог и инженер, то есть он одновременно художник и завпост. В качестве завпоста и технического директора он сотрудничал со многими известными театрами еще в далекое советское время. Как художник, он тоже сделал большое количество спектаклей не только в Малом драматическом театре, но и в других петербургских театрах. Стефания Граурогкайте - художник универсальный, занимается сценографией, изготовлением костюмов. Привезла большое количество сценических костюмов.

Отметим, что Стефания Граурогкайте свою первую работу в 90-е годы сделала в Псковском театре. Это был спектакль «За зеркалом» режиссера Владимира Туманова.

Директор фестиваля Марина Николаева отметила, что для Пскова эта выставка уникальна. У псковичей есть уникальная возможность погрузить в мир театральных художников.

Продюсер фестиваля, гендиректор ТКД Дмитрий Месхиев вручил авторам выставки специальные дипломы участников XXV Пушкинского театрального фестиваля. «Смотрите, наслаждайтесь. Ждем вас в театре, - сказал он, обращаясь к зрителям». «Спасибо вам огромное за ваше творчество», - уже сказал художникам.

Главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло поблагодарил организаторов фестиваля за такую выставку. Первую в Пскове по содержанию и по качеству. «Думаю, что псковичам эта выставка доставит большую радость», - заключил он.