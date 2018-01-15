Пушкинский театральный фестиваль 2018 года для зрителя станет дешевле - цены на билеты в этом году ниже, чем в прошлом году. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева.
Хедлайнером фестиваля станет Государственный Театр Наций, который представит сразу 2 спектакля, 3 показа - «ГРОЗАГРОЗА» с Юлией Пересильд в главной роли и «Наше все… Бродский».
Марина Николаева подчеркнула, что билеты на спектакли этого театра самые дорогие - до 2 тысяч рублей. Но это в несколько раз дешевле, чем цены на спектакли Государственного Театра Наций в Москве, которые в среднем составляют 6-8 тысяч рублей.
«Стало дешевле. Я об этом кричал и меня услышали», - подчеркнул арт-директор Пушкинского театрального фестиваля, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин.
Марина Николаева добавила, что организаторы фестиваля хотели приблизить фестивальные спектакли по цене к репертуарным, что им и удалось.