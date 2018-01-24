Руководитель ТКД, продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 25 января.
Он напомнил, что откроет фестиваль 8 февраля спектакль «Каштанка» по Антону Чехову режиссера Юлии Пересильд - уроженки Пскова. Сейчас в театре идут активные приготовления к премьере.
Уже традиционно закроет фестиваль 19 февраля петербургский театр «Мастерская». На этот раз будет представлен спектакль «Живи и помни» - сценический вариант повести Валентина Распутина.
«Сюрпризы будут. Во время закрытия точно», - пообещал руководитель ТКД.