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Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля

Руководитель ТКД, продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 25 января.

Он напомнил, что откроет фестиваль 8 февраля спектакль «Каштанка» по Антону Чехову режиссера Юлии Пересильд - уроженки Пскова. Сейчас в театре идут активные приготовления к премьере.

Уже традиционно закроет фестиваль 19 февраля петербургский театр «Мастерская». На этот раз будет представлен спектакль «Живи и помни» - сценический вариант повести Валентина Распутина.

«Сюрпризы будут. Во время закрытия точно», - пообещал руководитель ТКД.