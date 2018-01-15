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Сцена / Фестивали

Опубликована афиша спектаклей юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

15.01.2018 12:01|ПсковКомментариев: 11

Билеты на спектакли Пушкинского театрального фестиваля в Пскове поступили в продажу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в 2018 году отмечает 25-летие. Созданный Владимиром Рецептером как фестиваль спектаклей по произведениям А. С. Пушкина, в последние годы он расширил свой формат. Направление фестиваля – русская классика на современной театральной сцене.

В 2017 году участниками фестиваля стали такие заметные театральные режиссеры России, как Николай Коляда, Григорий Козлов, Владимир Клименко, Лев Эренбург, чье творчество одинаково позитивно воспринимается театральной критикой разных позиций и направлений. Фестиваль стремится укреплять единство российского театрального пространства, активно приглашая театры из различных регионов. Среди участников нового юбилейного фестиваля – театры из Москвы, Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Лесосибирска, Минска, спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», работы таких заметных деятелей современного российского театра, как Григорий Козлов, Евгений Марчелли, Борис Мильграм, моноспектакли по пушкинской поэзии выдающихся представителей современной актерской школы России - Елены Морозовой, Владимира Лемешонка, Ивана Маленьких. Среди лекторов – выдающийся шекспировед, профессор Алексей Бартошевич, худрук московского Театра им. Станиславского, режиссер Борис Юхананов.

Палитра фестиваля широка – от традиционных до экспериментальных постановок, за исключением поверхностных произведений «на злобу дня». Одна из визитных карточек фестиваля – насыщенность программы, позволяющая псковичам и гостям фестиваля выбрать спектакли и лекции по собственному вкусу.

Откроет форум премьера – рок-спектакль «Каштанка», созданный актрисой и режиссером Юлией Пересильд. Билеты на открытие юбилейного Пушкинского театрального фестиваля уже в продаже. Их можно приобрести на сайте театра: http://drampush.ru/repertoire/prepare/kashtanka.

Также в продаже уже появились:

9 февраля в 15.00 и 19.00 на большой сцене постановка «Наше все… Бродский», Государственный Театр Наций (Москва). За основу своего спектакля Дмитрий Сердюк взял произведения Иосифа Бродского. Ранее в рамках цикла «Наше все...» Театра Наций Авангард Леонтьев представил свою программу вечеров, где прочел произведения Лермонтова, Толстого, Чехова, Бабеля. Для зрителей 16+.

Билеты: http://pushfest.ru/events/164

10 февраля в 16.00 на малой сцене театра спектакль «Пушкин + “Евгений Онегин”»,который представит Электротеатр «Станиславский» (Москва). Елена Морозова, ведущая актриса Электротеатра, выступает в качестве автора и исполнителя. Читая пушкинского «Евгения Онегина» за всех персонажей, Морозова меняет техники и жанры, но остается точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Автор идеи и исполнитель: Елена Морозова. Постановка предназначена для зрителей старше 12-ти лет.

Билеты: http://pushfest.ru/events/172

10 февраля в 19.00 на большой сцене Псковского театра - «ГРОЗАГРОЗА». Государственный Театр Наций (Москва). Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» в Театре Наций поставил режиссер-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли. Роль Катерины Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд. Рекомендовано для зрителей старше 18-ти лет.

Билеты: http://pushfest.ru/events/144

11 и 12 февраля на малой сцене спектакль Пермского академического Театра-Театра - «Месяц в деревне». Спектакль-номинант премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2016-2017 сразу в четырех номинациях категории «Драма»: «Спектакль малой формы», «Работа режиссера» (Борис Мильграм), «Женская роль» (Анна Сырчикова за роль Натальи Петровны), «Мужская роль» (Александр Гончарук за роль Ракитина). Борис Мильграм: «Мы хотим в нашем спектакле поместить всех в атмосферу любви. А точнее - в атмосферу возникновения и зарождения чувства влюбленности. Когда человек, попадает в ситуацию, где чувства начинают так явно расти, что управляют поступками и мыслями. В идеале на спектакле должно произойти погружение в саму природу любви и эйфории, которая кого-то возвышает, а кого-то толкает на неприглядные поступки». Для зрителей старше 12-ти лет.

Билеты: http://pushfest.ru/events/161

13 февраля на малой сцене «Метель» режиссера Алессандры Джунтини. Еще одна премьерная постановка Псковского театра драмы вошла в программу юбилейного Пушкинского форума.

Билеты: http://drampush.ru/repertoire/metel

14 февраля в 19.00 на большой сцене - «Он_Она_собачк@» от Краснодарского академического театра драмы имени Горького. В основе спектакля лежит рассказ А. П. Чехова «Дама с собачкой», но режиссер театра драмы Радион Букаев подчеркивает: «Открывается новая страница рассказа, и от всей души желаем зрителям не узнать себя в героях». Москвич Дмитрий Дмитриевич и Анна Сергеевна из города С. встречаются в Ялте, куда оба приехали на отдых. Через неделю после знакомства между ними завязывается роман. И он, и она не свободны, но только в рамках института брака. В душе они ищут перемен. И находят, но надолго ли? К привычной жизни они уже не смогут вернуться, а чтобы построить новую, надо многое изменить. Себя, любимого человека, целый мир. Режиссер ставит перед собой задачу уловить связь времен, отыскать в материале прошлых веков нерв современности, осмыслить наше неоднозначное время с позиций классических произведений. Для аудитории 16+.

Билеты: http://pushfest.ru/events/167

15 февраля два показа спектакля «Пушкин и деньги» от Театра документальной пьесы ТЕАТР.DOC (Москва). Работу покажут на малой сцене в 14.00 и 18.00. Спектакль «Пушкин и деньги» - первая серия образовательного театрального сериала «Слово и вещь», рассказывающего детям об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам. Впервые показан на Ночи Музеев в 2015 году. «Пушкин и деньги» - это увлекательный рассказ о прозаических вещах. Сколько во времена Пушкина стоили одна строка «Евгения Онегина», аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире? И хватало ли на все это Александру Сергеевичу его жалованья в пять тысяч рублей в год? Для зрителей от 6-ти лет.

Билеты: http://pushfest.ru/events/169

15 февраля Новый драматический театр города Минска (Беларусь) покажет свою работу «Три сестры». Начало в 20.00 на большой сцене. Герои пьесы как бы живут «на черновик», рассуждая о лучшей жизни – красивой и счастливой, которая непременно наступит когда-нибудь. Психологи называют такое явление «синдром отложенной жизни». Однако дальше разговоров дело не движется, но приходит сознание, что «чистовика» уже не будет никогда…И именно в этот момент так хочется понять: зачем мы живем? Смысл спектакля не сводится к изображению несчастливой жизни несчастных людей. Вопреки всему им «хочется жить чертовски», им «надо жить!». И пока остается у героев это желание жить, столь же естественно для них стремление верить, пытаться заглянуть в будущее. 12+.

Билеты: http://pushfest.ru/events/174

Афиша фестиваля будет дополняться лекциями, творческими встречами, выставками. Следите за афишей на сайте театра drampush.ru и официальном электронном ресурсе фестиваля pushfest.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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