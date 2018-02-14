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Два спектакля и лекция о театральном Пскове ждут сегодня участников XXV Пушкинского театрального фестиваля

Сегодня, 15 февраля, в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля будут показаны два спектакля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, «Театр.doc» (Москва) представит на малой сцене Псковского драмтеатра спектакль «Пушкин и деньги». Это первая серия образовательного театрального сериала «Слово и вещь», рассказывающего детям об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам. Это увлекательный рассказ о прозаических вещах. Сколько во времена Пушкина стоили рюмка, аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире? И хватало ли Александру Сергеевичу его жалованья в пять тысяч рублей в год? Это спектакль для семейного просмотра, он интересен и взрослым, и детям, которые получают возможность окунуться в обстоятельства времени и повседневную жизнь того, кого принято называть «нашим всем». Начало показов в 14.00 и 18.00.

На большой сцене Псковского драмтеатра в 20.00 Новый драматический театр Минска покажет спектакль «Три сестры» - фантазия по мотивам пьесы А. П. Чехова на тему «Зачем мы живем?..».

Театр ведет свою историю от негосударственного театра-студии «Дзе-Я?», созданного в столице Белоруссии в 1987 году. Благодаря активной творческой деятельности и профессионализму в 1992 году коллектив под руководством Николая Трухана удостоился статуса городского театра, единственный из нескольких десятков театров-студий, существовавших в то время в республике. Теперь Новый драматический - один из главных театров белорусской столицы. Последние годы Новым драматическим руководит энергичный и талантливый режиссер Сергей Куликовский, спектакли которого вызывают большой интерес у минской публики и критики.

Свою пьесу Чехов написал еще в 1900 году по заказу Московского Художественного театра, однако уже более ста лет она не сходит с театральных подмостков всего мира, неоднократно подвергалась модернизации и редактуре современных режиссеров. И все-таки уникальностью постановки «Трех сестер» в Новом театре стало прочтение текста в его первозданном виде, без домыслов и выдумок.

Герои пьесы как бы живут «на черновик», рассуждая о лучшей жизни - красивой и счастливой, которая непременно наступит когда-нибудь. Психологи называют такое явление «синдром отложенной жизни». Однако дальше разговоров дело не движется, но приходит сознание, что «чистовика» уже не будет никогда… При этом смысл пьесы не сводится к изображению несчастливой жизни несчастных людей. Вопреки всему, им «хочется жить чертовски», им «надо жить!». И пока остается у героев это желание жить, столь же естественно для них стремление верить, пытаться заглянуть в будущее.

Кроме того, в медиахолле Театрально-концертной дирекции в 17.00 главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Дмитриевская, многоопытный и маститый отечественный театральный критик, поразмышляет о роли и месте Пскова в истории российского театрального искусства, привлекая в качестве материала и исторические штудии, и личные зрительские впечатления. Героями лекции станут как легендарные Федор Шаляпин и Николай Евреинов - так и современники: от основателя Пушкинского фестиваля Владимира Рецептера до Сергея Мученикова, в прошлом премьера Псковской драмы, а ныне актера МДТ под руководством Льва Додина. Екатерина Романовна не пытается конкурировать с псковскими краеведами, ее взгляд сторонний, но это взгляд специалиста-театроведа, способного рассмотреть историю театрального Пскова в широком контексте истории искусства.