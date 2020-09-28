Происшествия

Более 600 нарушителей задержали псковские пограничники на границе с Белоруссией

Более 600 правонарушителей задержали псковские пограничники за три месяца на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 млн 350 тысяч рублей. Кроме того, пограничники пресекли порядка 160 попыток нарушения режима государственной границы.

Среди задержанных выявили 7 иностранных граждан, въезд которым в Россию не разрешен.

«Пересечение российско-белорусского участка границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц», - напомнили в ведомстве.