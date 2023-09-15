Происшествия

Пожар вспыхнул в многоэтажном неиспользуемом здании в Пскове

Пожар в неэксплуатируемом строении ликвидировали в переулке Олега Зобова в Пскове 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 17.10. В пятиэтажном неэксплуатируемом строении на третьем этаже сгорел мусор. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Неэксплуатируемое строение от огня удалось спасти.

Помимо этого, бесхозное строение горело в 15.07 на улице Садовой в деревне Морино Дновского района. Возможная причина пожара – также неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасли от огня баню и сарай.

Еще один пожар произошел в деревне Аннинское Себежского района, о нем в МЧС сообщили в 17.27. Сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования.

А в 17.56 стало известно, что в деревне Островцы Гдовского района горит хозяйственная постройка. Огонь уничтожил баню и повредил кровлю летней кухни. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи в хозяйственной постройке (бане).