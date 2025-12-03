Следователей приглашают на службу в псковскую полицию

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей, сообщили пресс-службе ведомства.
Гарантируется:
- трудоустройство в любом районе области (с компенсацией, при необходимости, за поднаем жилого помещения);
- стабильная заработная плата (от 57 000 рублей);
- ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе (надбавка за работу в органах предварительного следствия до 100%);
- карьерный рост и юридический стаж;
- оплачиваемый отпуск от 40 дней;
- медицинское обеспечение, а также соблюдение широкого спектра социальных гарантий сотрудника органов внутренних дел;
- возможность раннего ухода на пенсию.
Для устройства на службу необходимо иметь высшее юридическое образование и удовлетворительное состояние здоровья. Обращаться в группу по работе с личным составом по телефонам: 8(8112) 592-053, 592-559.