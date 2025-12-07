Псковcкая обл.
Происшествия

Парень в розовой куртке пропал в Острове

08.12.2025 10:43|ПсковКомментариев: 0

19-летний Максим Васильев пропал в Острове. 8 декабря он вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза. Был одет, предположительно, в розовую куртку, штаны комуфлированного цвета и коричневую шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
