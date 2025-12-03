Общество

Международный день художника празднуют 8 декабря

8 декабря отмечается творческий праздник Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира», которая была основана в 1988 году художником и меценатом Николаем Корниловым, который внес большой вклад в развитие современной живописи.

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века, пишет calend.ru.

Этот праздник – еще один повод вспомнить художников-творцов истории. Их глазами мы видим мир Древней Греции, представляем жизнь Средневековой Европы, осознаем, насколько прекрасен наш мир.