Общество

Опубликован топ-10 отраслей с самым высоким спросом на персонал

Рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в России по итогам ноября возглавили ритейл, промышленность и строительство, показал анализ SuperJob.

«Вот так выглядит топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: первое место - ритейл (больше всего вакансий), второе - промышленность и производство, третье - строительство, проектирование и недвижимость», - выяснили аналитики сервиса, изучив собственную базу вакансий.

Четвертое место заняла отрасль, связанная с перевозками, в том числе грузовыми (транспорт, логистика, склад и ВЭД), а на пятом одновременно разместились туризм, гостиницы, а также общественное питание, пишет РИА Новости.

Шестую строку заняли IT, интернет, связь и телекоммуникации, седьмую - службы доставки, за ними на восьмом месте расположились медицина и фармацевтика. Девятую строку заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а замыкаю рейтинг отраслей с самым высоким спросом на персонал наука и образование.

По заявлению министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сделанному на Всероссийском кадровом форуме в 2025 году, самые экономически востребованные специальности в России - это медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.