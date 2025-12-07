Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре на улице Зяблева в Великих Луках

Возгорание жилого дома произошло на улице Зяблева в Великих Луках 6 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:35. Сгорела кровля по всей площади, огонь повредил стену. На веранде сгорела кровля. При ликвидации пожара обнаружена погибшей женщина 1938 года рождения.

Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасены два жилых дома и три хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.