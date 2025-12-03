Псковcкая обл.
Общество

Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря

08.12.2025 09:15

Каждый пятый россиянин (22%) будет работать 31 декабря, 7% из них — на подработке, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«Двадцать два процента опрошенных россиян поделились, что будут работать 31 декабря — у 14% это обычный рабочий день, а 7% будут подрабатывать. При этом у большинства россиян (66%) компании в целом будут работать 31 числа», — говорится в данных.

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, в этом году 31 декабря официально является нерабочим днем, и привлечение к работе в эту дату регулируется законодательством. Для сотрудников на пятидневной рабочей неделе труд 31 декабря требует обязательного согласия и оплачивается минимум в двойном размере, пишет РИА Новости.

«В случае сменного графика праздничный день может быть частью обычного расписания работника, таким образом, согласие на выход на смену запрашивать не требуется. При этом смена 31 декабря также должна оплачиваться в двойном размере», — добавила Юлия Санина.

В исследовании, которое проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, поучаствовали 3,2 тысячи жителей России со всех регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей
