Происшествия

Нежилой дом горел в Пскове. ФОТО

Нежилой дом на улице Второй Рельсовой горел в Пскове утром 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 7:37. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение в 8:27.

В результате пожара нежилой дом выгорел. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 14 человек и четыре единицы техники.