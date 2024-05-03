Экономика

Эксперты выяснили, какая бытовая техника лидирует по покупкам у россиян

Техника китайских и российских марок стала лидером спроса у россиян в первом квартале 2024 года, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«В первом квартале текущего года Китай и Россия стали лидерами спроса. На технику китайских и российских марок пришлось по 32% (у каждой из двух стран)»,- говорится в исследовании, в рамках которого эксперты проанализировали покупки техники и электроники самых популярных мировых брендов, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка.

Отмечается, что доля покупок техники китайских и российских марок выросла относительно первого квартала 2023 года, тогда на Китай и на Россию в аналогичном рейтинге приходилось по 30%, пишет РИА Новости.

Далее следует техника европейских и корейских брендов, на каждую из которых в обозреваемом списке стран в первом квартале 2024 года пришлось по 15%. При этом если у Кореи относительно января-марта 2023 года доля осталась неизменна, то у европейских брендов она снизилась – годом ранее показатель был 17%.

По данным аналитиков, третье место поделили Япония и Америка с общей долей в 6%. Годом ранее у этих стран показатель был 8%.