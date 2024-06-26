Происшествия

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Незнакомцы ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Псковского, Локнянского районов и завладели их деньгами на общую сумму более четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые путем обмана под различными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. В частности, звонившие предлагали доверчивым собеседникам свою помощь в предотвращении попыток несанкционированного оформления на них кредитов, списания денежных средств с банковских счетов, а также освобождения родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП. Предлагался и дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие, среди которых большинство были пенсионеры, обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.