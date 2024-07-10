Происшествия

Мошенники не смогли получить от псковички полмиллиона рублей благодаря сотрудникам банка

Мошенники не смогли получить от псковички полмиллиона рублей благодаря своевременному вмешательству сотрудников банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 июля жительнице Пскова позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом необходимости продления договора на обслуживание сим-карты злоумышленник предпринял попытку завладеть сбережениями собеседницы.

Горожанка, первоначально поддавшись на уловку незнакомца, попыталась через приложение перевести 500 тысяч рублей на указанный счет. Однако сотрудники банковского учреждения вовремя заблокировали эту сомнительную операцию. Женщине объяснили, что злоумышленники пытаются ее обмануть. Псковичка приняла это к сведению. В итоге полмиллиона рублей, которые рассчитывали заполучить махинаторы, им не достались.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.