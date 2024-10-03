Происшествия

Четыре газовых баллона эвакуировали при пожаре в псковском садоводстве

Возгорание произошло в садовом доме в садовом некоммерческом товариществе «Большое Фомкино» в Псковском районе в ночь на 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3.15. Как предполагают специалисты, причиной могло стать аварийное состояние электрооборудования.

Быстро отреагировавшие пожарные МЧС России смогли спасти жилое здание и эвакуировать четыре газовых баллона.