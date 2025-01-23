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Происшествия

Мошенники под предлогом замены счетчиков обманули пожилого псковича на 700 тысяч рублей

24.01.2025 10:17|ПсковКомментариев: 0

Поддавшись на уловку мошенника, пожилой мужчина из Псковского района лишился около 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В полицию за помощью обратился житель Псковского района, мужчина 1958 года рождения, который сообщил, что 22 января ему позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одной из организаций. Под предлогом необходимости замены электросчетчиков мошенник завладел деньгами собеседника на сумму около 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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