Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 8 октября двух несовершеннолетних псковичей, пытавшихся совершить кражу в одном из торговых центров города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 20:00 из гипермаркета, расположенного на Рижском проспекте. Оперативно отреагировав на вызов, группа задержания выехала на место происшествия.
В магазине сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей 2009 года рождения. Молодые люди пытались похитить из магазина 22 упаковки лапши быстрого приготовления, 12 упаковок чипсов, 8 банок энергетических напитков и 23 плитки шоколада.
Предварительный ущерб, нанесенный торговой точке, оценивается в сумму более 11 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту хищения.