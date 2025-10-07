Происшествия

Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 8 октября двух несовершеннолетних псковичей, пытавшихся совершить кражу в одном из торговых центров города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 20:00 из гипермаркета, расположенного на Рижском проспекте. Оперативно отреагировав на вызов, группа задержания выехала на место происшествия.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей 2009 года рождения. Молодые люди пытались похитить из магазина 22 упаковки лапши быстрого приготовления, 12 упаковок чипсов, 8 банок энергетических напитков и 23 плитки шоколада.

Предварительный ущерб, нанесенный торговой точке, оценивается в сумму более 11 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту хищения.