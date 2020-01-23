АвтоМир / Дороги

Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами

Асфальтобетонное покрытие на участке, где произошло ДТП, в котором погибли 8 граждан Украины, было мокрое, обработанное противогололедными материалами. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в месте совершения ДТП не выявлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Согласно акту обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, подписанному представителями ГИБДД и обслуживающей дорогу подрядной организации, претензий к дорожным органам по факту произошедшего нет», - пояснили в ведомстве.

Напомним, около 00.20 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение автомобиля «Мерседес» на восемь пассажирских мест, который не является маршрутным транспортным средством, и большегрузного автомобиля «Вольво». По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе: водитель и пассажиры микроавтобуса.

Смотрите также По предварительным данным, восемь человек погибли в ДТП на трассе в Псковской области

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире «Мерседеса».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес», зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с грузовиком с белорусскими номерами. Граждане Украины возвращались домой с заработков в Петербурге.