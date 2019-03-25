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Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП

Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП, произошедшего в ночь на четверг. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее на трассе сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение.

Напомним, около 00.20 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение автомобиля «Мерседес» на восемь пассажирских мест, который не является маршрутным транспортным средством, и большегрузного автомобиля «Вольво». По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в «Мерседесе»: водитель и пассажиры.

Также пострадали водитель фуры и пассажир «Мерседеса».

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Возбуждено по факту уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).