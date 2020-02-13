АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

УМВД России по Псковской области предоставило Псковской Ленте Новостей видео с места столкновения 8-местного автомобиля «Мерседес» и грузовика «Вольво» на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области.

Напомним, около 00.20 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение автомобиля «Мерседес», который не является маршрутным транспортным средством, и большегрузного автомобиля «Вольво». По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в «Мерседесе»: водитель и пассажиры.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире «Мерседеса».

По предварительной информации, водитель «Мерседеса», зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с грузовиком с белорусскими номерами. Граждане Украины возвращались домой с заработков в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На трассе сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.