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В сети появились фото смертельного ДТП на трассе в Псковской области

Тела погибших на трассе в Псковской области извлекают из микроавтобуса. Двоих пострадавших отвезли в больницу Великих Лук, сообщает телеграм-канал Mash и публикует фото с места аварии.

По данным Mash, погибшие - украинцы, ехавшие домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, в 00.36 13 февраля на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес» и большегрузного автомобиля «Вольво». По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе: водитель и пассажиры микроавтобуса.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

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По предварительной информации, водитель микроавтобуса, зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком с белорусскими номерами.