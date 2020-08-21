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Мост через реку Кебь в Псковском районе ввели в эксплуатацию

Мост через реку Кебь в Псковском районе ввели в эксплуатацию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Он построен рядом с переправой, которую во время половодья регулярно затапливало, - отметил он. - В таких случаях местные жители оказывались отрезанными от дороги. Теперь эта проблема решена».

Работы проведены на средства областного бюджета - 42 млн рублей было выделено по программе «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Гарантия на мост - 8 лет.