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Капремонт дороги Лядцы - Любимец в Гдовском районе начнется в этом году

Капитальный ремонт региональной автодороги Лядцы - Любимец в Гдовском районе начнется в этом году. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова рассказала, что проектная документация на капремонт трассы сейчас проходит государственную экспертизу. Средства на проведение конкурса по выбору подрядчика рассчитывают получить за счет экономии на других региональных контрактах.

Задачу скорейшего ремонта дороги в бывший военный гарнизон поставил перед областными чиновниками губернатор после недавней встречи с главой Гдовского района Юрием Павловым.