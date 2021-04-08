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На три недели закроют участок дороги Плотично – Кунья в связи с капремонтом

С 12 по 30 апреля временно прекращается движение транспортных средств по участку дороги Плотично — Кунья в Куньинском районе (км 25+500 — км 27+700). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, это связано с производством работ по капитальному ремонту трассы. В качестве объезда определены федеральная дорога М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой и автодорога местного значения Плюхново — Кудряницы.

Отрезок дороги Плотично — Кунья капитально ремонтируют в этом году по региональной программе «Развитие транспортной системы». На эти цели из областного бюджета выделено 336,7 млн рублей. Подрядной организацией по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» выступает ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Протяженность участка капремонта составляет 4,2 км (км 23+500 — км 27+700). Он проходит через деревню Зубово. Техническим заданием предусмотрен комплекс подготовительных и дорожно-строительных работ: валка деревьев и корчевка пней, демонтаж дорожных знаков и сигнальных столбиков, разборка водопропускных труб и проезжей части. В перечень также входит устройство нового земельного полотна с применением гидроизоляционной геомембраны, геосинтетического материала, устройство дренажа, водопропускных труб, укрепительные и другие работы.

Кроме того, ведомость работ включает создание новой дорожной одежды, которая состоит из слоев песка, георешетки, щебеночно-гравийно-песчаной смеси и асфальтобетона.

Помимо этого, запланировано укрепление обочин, установка барьерного ограждения и направляющих устройств, обустройство тротуаров и автобусных остановок, нанесение разметки.

По результатам капитального ремонта дорога будет переведена из песчано-гравийной в асфальтобетонную, протяженность участка увеличится до 5 км, изменятся также геометрические параметры объекта. Срок исполнения контракта намечен на 31 августа 2022 года.