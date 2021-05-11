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В Куньинском районе продолжается капитальный ремонт дороги

Капитальный ремонт автомобильной дороги Плотично – Кунья продолжается в Куньинском районе. Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация выполняет формирование земляного полотна, устройство в основании дорожной одежды гидроизоляционных материалов: геомембраны и дорнита, а также устройство дренирущего слоя из песка. Ранее дорожники демонтировали дорожные знаки и сигнальные столбики, разобрали водопропускные трубы и проезжую часть, сняли растительный слой, в полосе отвода выкорчевали деревья и расчистили ее от кустарника, уложили 9 водопропускных труб по основному ходу.

Подрядчику предстоит выполнить устройство дренажа, новой дорожной одежды, состоящей из дренирующего слоя песка, георешетки, щебеночно-гравийно-песчаной смеси и двухслойного покрытия из асфальтобетона с устройством прикромочных лотков в границах водоохранной зоны. Затем – укрепить обочины, установить барьерное ограждение и направляющие устройства, обустроить тротуары и автобусные остановки, нанести разметку.

После капитального ремонта на участке будут устроены: новая водопропускная система, укрепленные обочины, восстановленное земляное полотно и асфальтобетонное покрытие в соответствии с современными транспортными нагрузками. Срок исполнения контракта намечен на 31 августа 2022 года.

Протяженность ремонтируемого участка составляет чуть более 5 км (по уточненным данным в ходе проектирования км 23+114 - км 28+31). Участок капремонта проходит через деревню Зубово. Стоимость работ составляет свыше 336 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.