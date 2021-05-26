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Финансирование содержания дорог в Пскове за год выросло на 54%

В 2020 году финансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог по сравнению с 2019 годом увеличили на 227,2 млн рублей, или на 54%. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ежегодно значительная часть бюджета города направляется на ремонт дорог, - подчеркнул он. - Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе требует комплексного планового подхода с привлечением средств федерального, областного и местного уровней.

На ремонт и содержание дорог города, разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию и благоустройство дворовых территорий, на мероприятия по обеспечению безопасности движения за период с 2018 по 2020 годы было освоено за счет средств бюджетов всех уровней 2 млрд 643 млн рублей, сообщил глава городской администрации.

«Наибольшее финансирование данные мероприятия получили в 2020 году, расходы на УДС составили 1 млрд 103,5 млн рублей, что больше, чем в 2019 году, на 403,9 млн рублей, или на 37%», - уточнил он.

В 2020 году отремонтировали улицу Рокоссовского, Гаражный проезд, площади Декабриста Пущина, улицы Киселева, Текстильную, Металлистов и другие, рассказал Александр Братчиков.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 252,1 млн рублей (или 49%) увеличено и финансирование мероприятий в рамках участия в реализации регионального проекта «Дорожная сеть», подчеркнул Александр Братчиков.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году реконструировали перекрестки на улицах Яна Фабрициуса и Гражданской, Инженерной и Индустриальной, отремонтировали площадь Героев Десантников, улицу Кузнецкую, Рижский проспект, улицы Гагарина, Инженерную и другие, перечислил он.