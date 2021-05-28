Общество

12 территорий благоустроили в Пскове в 2020 году

12 территорий благоустроили в Пскове в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, выполнили благоустройство 9 дворовых территорий: Сиреневый бульвар, 17; улица Звездная, 13; улица Воеводы Шуйского, 4; улица Рокоссовского, 20; улица Рокоссовского, 4; улица Гоголя, 53; улица Юбилейная, 73а; улица Калинина, 14; улица Белинского, 85 (29,8 млн рублей);

Также завершили работы на общественной территории в сквере на улице Техническая, 14, выполнялись работы по общественным территориям - парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов и территория у памятника-бюста академику И. К. Кикоину, рассказал Александр Братчиков.

«Всего за 2018-2020 годы было обустроено 8 общественных территорий и 34 дворовых территории многоквартирных жилых домов (за 199 млн рублей)», - отметил сити-менеджер.

«Спасибо депутатскому корпусу за содействие в организации работ по благоустройству общественных территорий, расположенных в пределах их избирательных округов», - поблагодарил коллег Александр Братчиков.

Кроме того, разработана проектная документация на благоустройство кладбища «Орлецы-4» (1,84 млн рублей), продолжил он.

Также за 2018-2020 отремонтировали более 30 детских площадок. «За счет средств городского бюджета обеспечено нормативное санитарное состояние 17 детских комплексов в зонах рекреационного назначения города», - отметил глава городской администрации.

По его словам, активное развитие продолжает получать территориальное общественное самоуправление (ТОС). В прошлом году реализовано 5 проектов ТОС:

- оборудовано видеонаблюдение на территории ТОС «М. Горького 47/9»;

- приобретены материалы и оборудование для монтажа и установки узла общедомового учета тепловой энергии ТОС «Байкова 7»;

- закуплены и установлены антивандальные уличные тренажеры на территории ТОС «Мирный»;

- оборудована закрытая контейнерная площадка на территории ТОС «Набат 3»,

- установлено декоративное ограждение на территории ТОС «Майора Достовалова 1».