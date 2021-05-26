Спорт

Более 30% взрослых жителей Пскова систематически занимаются спортом

Более 30% взрослых псковичей систематически занимаются спортом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошедшем году достигнуты следующие основные показатели в работе: доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 32,2% (что соответствует показателю прошлого года)», - рассказал Александр Братчиков.

При этом доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 36% к общей численности детей данной возрастной группы (что также соответствует показателю прошлого года).

Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче составила 53,4% (что более чем в 2 раза выше уровня прошлого года), отметил сити-менеджер.

«Также в прошлом году на территории города был проведен ХХ Международный турнир по дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты. В муниципальном бюджетном учреждении "Детско-юношеская спортивная школа "Надежда" продолжило работу отделение адаптивной физкультуры, где занималось 97 человек, из них 48 – дети в возрасте до 18 лет», - добавил Александр Братчиков.