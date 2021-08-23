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К 1 сентября в Пскове исчезнет часть предупреждений о фотовидеофиксации

С 1 сентября вступит в силу новый порядок предупреждения водителей о ведущейся фотовидеофиксации административных правонарушений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 24 августа рассказал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Постановление правительства от 31 декабря 2020 года ввело новый дорожный знак «6.22». Он будет устанавливаться только на въездах в населенный пункт. Таблички дополнительной информации «8.23», так называемый «фотоаппарат», который устанавливается под знаками ограничения скорости, знаками запрета остановки и стоянка транспорта, использоваться не будут.

Юрий Федоров отметил, что новыми знаками оборудовали все въезды в город, в том числе на улице Крестки со стороны Родины, а также в Крестах со стороны лесного массива.

Новый знак «6.22» вне населенных пунктов должен быть выставлен за 150—300 метров до работающего передвижного комплекса.

Отвечая на вопрос о причинах принятия такого решения, Юрий Федоров отметил, что на дорогах огромное количество информации, которое может отвлекать водителя. В любом случае, решение принято правительством РФ, его необходимо исполнять.