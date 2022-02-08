АвтоМир / Дороги

Псковичка назвала улицы на Завокзалье отрезанной частью города

Несколько улиц, которые находятся за автовокзалом в Пскове, отрезаны от города из-за аварийного состояния дорог. Такое мнение в группе «Жесть по-псковски» выразила местная жительница.

Фото здесь и далее: Дарья Морозова / «Жесть по-псковски»

«Улица Правды, улица Никитченко, Болотный переулок, Болотный проезд, улица 2-я Рельсовая отрезаны от города из-за аварийного состояния дорог и аварийного состояния дублирующей дороги по Крестовскому шоссе. Ямы настолько огромные, что помещается половина машины, дороги не чистятся. Два года!» - написала женщина.

Она также добавила, что жаловалась на данную проблему в администрацию, но «не получила ничего, кроме отписок». «В лучшем случае пускают грейдер, и недели через две все ямы на месте, и это, если дорога грунтовая, дороги которые "типо асфальтированы" вообще никак не обслуживаются», - заявила подписчица сообщества.