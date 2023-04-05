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Временный объезд устроят на 102-м километре трассы Р-23 с 15 апреля

Временный объезд устроят на 102-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Лужском районе Ленинградской области из-за капитального ремонта моста через ручей Глубокий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Карта: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 15 апреля подрядная организация приступит к устройству временной объездной, по которой затем будет организовано движение транспорта.

В ходе капремонта количество полос на мосту через ручей Глубокий предстоит увеличить с двух до четырех. Также проект предполагает полную замену пролетного строения, мостового полотна, опорных частей, переходных плит, гидроизоляции, устройство нового асфальтобетонного покрытия на искусственном сооружении, ливневой канализации, монтаж металлического оцинкованного дорожного барьерного и парапетного ограждения.

Движение на участке капремонта организуют в соответствии с утвержденной схемой: подрядчик установит временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари дежурного освещения. Скорость движения по временному объезду ограничат до 50 км/ч. Капремонт моста через ручей глубокий продлится до сентября 2024 года.

Напомним, на участках трассы Р-23 с 97-го по 111-й км и со 157-го по 178-й км также выполняется капитальный ремонт с расширением с двух до четырех полос. Скорость движения ограничена, выборочно вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными при движении по участкам и приносит извинения за временные неудобства.