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Движение транспорта вокруг Святогорского монастыря возобновлено

Движение транспортных средств вокруг Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах возобновлено 7 июня с 15.00. Об этом рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«В связи с оперативностью проведения демонтажа сцены, которая использовалась для выступления народного артиста РФ Сергея Безрукова и его студентов, и обеспечением уборки прилегающей территории движение вокруг Святогорского Свято-Успенского монастыря возобновлено», - сообщила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что в период торжественных мероприятий, связанных с 225-летием со дня рождения А. С. Пушкина, на дороге введут временное прекращение движения.