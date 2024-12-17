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Полосу движения закрыли на улице Олега Кошевого в Пскове

В связи с проведением дорожных работ до 19 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Олега Кошевого в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Движение будет ограничено в районе здания №34а при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Белинского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.