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Сотрудникам псковских колоний напомнили об ответственности за нарушение ПДД

В рамках работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий в учреждениях УФСИН России по Псковской области провели встречи с представителями Госавтоинспекции регионального УМВД. Цель – повышение транспортной дисциплины среди сотрудников уголовно-исполнительной системы и недопущение нарушений при управлении личным и служебным транспортом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На местах до присутствующих доведена информация о состоянии аварийности на территории Псковской области, указаны основные причины, приводящие к ДТП. Основной акцент в ходе встреч сделали на предупреждение грубых административных правонарушений: недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также без наличия водительского удостоверения, важности соблюдения скоростного режима движения, перевозки детей и правильной эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, сотрудникам уголовно-исполнительной системы напомнили об ответственности за нарушение правил дорожного движения. В конце мероприятий представители дорожной полиции раздали информационные листовки, ответили на вопросы участников занятий, пожелав быть внимательными при передвижениях, особенно в период летних школьных каникул.