Расходы дорожного фонда Псковской области в 2023 году превысили 13,5 млрд рублей

Расходы дорожного фонда Псковской области в 2023 году составили 13,6 млрд рублей, что на 7 % больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Нормативам сейчас соответствуют 43% региональных дорог; 86,4% дорог городских агломераций; 65% региональных дорог, входящих в опорную сеть.
«Все эти проценты, может быть, незначительны, но превышают наши плановые показатели», - резюмировал губернатор.