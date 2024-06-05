Пресс-портрет

В опросе приняло участие 140 человек

В опросе приняло участие 140 человек

Мне все равно.

Против. Нужно было официально разрешить поворот и поставить знак, чтобы поток с Троицкого моста пропускал тех, кто захочет развернуться.

Не поддерживаю. Было удобно здесь разворачиваться и помех никому не создавалось.

Одобряю. Никогда не знаешь, чего ждать от этих поворачивающих. Маневр был небезопасным, а если кто-то их пропускал, то еще и движение тормозилось.

Поддерживаю. Развернуться можно и за островком безопасности.

Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?

Михаил Ведерников: Протест против муниципальной реформы – единственная «дырочка» для неработающей оппозиции

У «Справедливой России» налажен конструктивный диалог с правительством - Олег Брячак

Остроту мусорной проблемы в Псковской области хотят снять в течение недели

Конкурс на определение регоператора пытались фальсифицировать в пользу АСПО – Михаил Ведерников

Михаил Ведерников: Информация о бомбоубежищах носит закрытый характер

Михаил Ведерников сегодня выступит с отчетом о деятельности правительства Псковской области в 2023 году

Система централизованного оповещения населения Псковской области охватывает почти 480 тысяч человек

Операторы инвестировали 7 млн рублей на установку новых вышек связи в Псковской области

Строительство нового терминала псковского аэропорта планируют начать в 2025 году

Почти 1 млрд рублей потратили на транспортное обслуживание населения Псковской области в 2023 году

Расходы дорожного фонда Псковской области в 2023 году превысили 13,5 млрд рублей

Почти 315 млн рублей направили на формирование комфортной городской среды в Псковской области в 2023 году

Почти 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой

Мерами соцподдержки в Псковской области в 2023 году воспользовались более 270 тысяч человек

Более 210 млн рублей получила Псковская область в 2023 году по нацпроекту «Культура»

О повышении доступности качественного образования проинформировал Михаил Ведерников

Михаил Ведерников: Пока отстаём по показателю диспансеризации населения

Почти 700 млн рублей направили на реконструкцию четырех объектов здравоохранения в Псковской области в 2023 году

Среднее кассовое освоение нацпроектов в Псковской области по итогам 5 лет составляет 97,5%

500 тысяч туристов посетило Псковскую область в 2023 году

К моменту запуска «Агрополис» превысил плановые показатели по числу резидентов – Михаил Ведерников

Производство молока в Псковской области может вырасти на 10%

Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» достигло семи

Число самозанятых в Псковской области выросло на 8,3% за 2023 год

Псковский губернатор: К концу 2023 года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных

Михаил Ведерников ответил на критику коммунистов в региональном парламенте

Названы три фактора роста собственных неналоговых доходов Псковской области

Начисленная зарплата в Псковской области выросла на 15% за 2023 год

Михаил Ведерников: Доходы Псковской области стабильно растут с 2017 года

Губернатор назвал седьмой созыв Псковского областного Собрания одним из самых эффективных и профессиональных

Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью»