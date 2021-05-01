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Пассажир иномарки пострадал в ДТП в Куньинском районе

В Куньинском районе Псковской области на 433-м км автодороги М-9 «Балтия» произошло ДТП – автомобиль съехал в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОП по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский», дорожно-транспортном происшествие произошло 1 мая около 6 часов утра.

По предварительным данным, водитель «Фольксваген Гольф 5» 1994 года рождения, житель города Великие Луки, не выбрал безопасный режим скорости и не справился с управлением, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки, мужчина 1996 года рождения, также житель Великих Лук. Он получил телесные повреждения, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Водитель трезв. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.