АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Рено» попал в реанимацию после столкновения с грузовиком в Пскове. ФОТО

Водитель «Рено» попал в реанимацию после столкновения с грузовиком на трассе Санкт-Петербург – Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По уточненной информации, столкновение произошло 6 июня в 08.58 на 289-м километре автодороги в Пскове. Водитель 1968 года рождения, житель Пскова, управляя «Рено SR», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Вольво FH» с полуприцепом под управлением жителя Бобруйска 1965 года рождения.

В результате ДТ пострадал водитель «Рено», сейчас он находится в реанимационном отделении Псковской областной больницы.