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Автомобиль с московским экипажем перевернулся на ралли «Пушкинские Горы - 2021». ФОТО

Автомобиль «Рено Клио» перевернулся на трассе ралли «Пушкинские Горы - 2021» сегодня, 2 октября. Об этом сообщается в группе «PSKOV RALLY» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Федерация автоспорта Псковской области

Инцидент произошел на спецучастке №4. «Перевернулась машина. Экипаж в порядке. Автомобиль мешал движению. Штурман показал SOS. Следующий экипаж N55 был вынужден остановится», - говорится в сообщении.

В машине находились Андрей Олейников и Николай Борисенок из Московской области (стартовый номер 48).

Кроме того, на спецучастке №2 после трамплина неудачно приземлился ВАЗ-21053. В автомобиле находились москвичи Давид Сулькин и Андрей Мареев (стартовый номер 64). С экипажем все в порядке.

Там же после трамплина сломался радиатор в автомобиле «Шкода Фабиа». В салоне находился петербуржец Владимир Васильев (стартовый номер 11).

Гонка имеет статус финального этапа кубка России по ралли. Сегодня основной день заездов. Общая протяженность трассы – 202 км, из них 102,52 км – скоростные участки. В соревнованиях принимают участие более 60 экипажей.