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В Великих Луках второй день подряд сбивают пешеходов

В Великих Луках за два дня сбиты два пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по городу Великие Луки, 27 июня в 12.58 у дома 48 по проспекту Ленина мужчина 2002 года за рулем Renault Logan наехал на пешехода.

Женщина 1940 года рождения переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода. Ей оказана медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение, оставлена на месте. Водитель трезвый. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Также 26 июня в 12.08 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода по адресу: Великие Луки, улица Карла Либкнехта, у дома 6/12. Водитель 1960 года рождения, великолучанин, управляя автомашиной Hyundai Solaris, совершил наезд на пешехода. Местная жительница 1970 года рождения переходила проезжую часть в неположенном месте - в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Госпитализирована в Великолукскую межрайонную больницу. Водитель трезвый. Все обстоятельства происшествия выясняются.