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63 нетрезвых водителя задержаны на дорогах Псковской области за неделю

За период с 7 по 13 июня сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области пресечено 2005 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 6 водителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, за данный период на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибло.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - подчеркнули в ГИБДД.